Auf eine musikalische Reise von „Küste zu Küste“ nahm das Trio Sing Your Soul das Publikum am Sonnabend in Gettorf. Beim Neujahrskonzert in der gut gefüllten St.-Jürgen-Kirche eroberten Meike Salzmann (Akkordeon), Ulrich Lehna (Klarinette) und Joachim Roth (Kontrabass) das Publikum im Sturm.