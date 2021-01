175 Jahre am gleichen Standort, dabei immer in Familienhand und unter gleichem Namen: Das hat Seltenheitswert im Handwerk. In Gettorf ist das Wirklichkeit. Die Johann Wiese und Sohn OHG Brunnen- und Rohrleitungsbau wird dafür am heutigen Montag, 4. Januar, von der Handwerkskammer ausgezeichnet.