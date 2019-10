Kostenlos bis 08:19 Uhr Der Herbst macht Anliegern Arbeit Herbstlaub ist schön, und es raschelt so schön Aber auf dem Geh- und Radweg hat der Spaß ein Ende, wenn die Blätterdecke rutschig wird. Da hilft es nicht, auf den Kehrwagen zu warten. Anlieger von Gemeindestraßen sind selbst in der Reinigungspflicht. Sie müssen auch Radwege und Rinnsteine fegen.

Von Cornelia Müller

An Ecke Süderstraße/Am Markt in Gettorf wirft eine uralte Buche ihre Früchte und demnächst auch Blätter in Massen ab. der ohnehin viel zu enge kombinierte Geh-und Radweg wird dann bei Nässe glatt. Diese Ortsdurchfahrt ist zwar eine Landesstraße, wird aber durch die Gemeinde mit gereinigt. Hier muss sich der Bauhof in Kürze ins Zeug legen. Quelle: Cornelia D. Mueller