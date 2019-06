Zwei Gemeinden machen sich stark für Nachhaltigkeit und Artenvielfalt. Gettorf und Osdorf verpflichten sich auf eine Acht-Punkte-Katalog. In Gettorf hatten die Grünen das kürzlich besiegelte Konzept initiiert, in Osdorf war es die SPD. Hier muss Gemeindevertretung es am 25. Juni noch absegnen.