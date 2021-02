Corona war in vieler Hinsicht schon 2020 eine Bremse. Die Ortsentwicklung Gettorf, die jetzt zügig in Gang kommen soll, litt auch darunter. Aber die Politik will auch strukturell Tempo machen. Mittwoch genehmigte die Gemeindevertretung jährlich bis 2024 je 50.000 Euro fürs Entwicklungsmanagement.