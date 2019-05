Eine erschwingliche Wohnung oder ein passendes WG-Zimmer in Kiel zu finden, stellt Studenten auf eine harte Geduldsprobe. Was tun? Wer nicht bei Freunden auf der Besuchercouch schlafen möchte, kann stattdessen ein Quartier bei Rentnern oder Alleinstehenden beziehen - zum Beispiel in Gettorf.