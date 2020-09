Gettorf.

Am Gettorfer Bahnhof rollt manch Reisender angesichts der langen Geschichte nur noch mit den Augen. „Ach, tatsächlich“, spottet eine Seniorin mit Rollator, „das glaube ich erst, wenn die damit anfangen.“ Schon mindestens vier Jahre ist das Projekt Barrierefreiheit in Gange. Trotz der Verzögerungen geht den Gettorfern bei allem Unmut wegen der Hindernisse an den Bahnsteigen der Humor nicht aus. Stichtag ist jetzt der 12. November: „Dann wird auch der neue, barrierefreie Mittelbahnsteig am Bahnhof Gettorf nutzbar sein“, teilt ein DB-Sprecher auf KN-Anfrage mit.

Bauarbeiten sollen am 15. Oktober starten

Was ist geplant? Die Bauarbeiten für den Mittelbahnsteig sollen demnach am 15. Oktober starten. „Davor wird der alte Bahnsteig zurückgebaut“, heißt es laut DB-Mitteilung. Geplant ist eine Verschwenkung von Gleis eins in Richtung Bahnhofsgebäude. So soll Platz für den breiteren Mittelbahnsteig entstehen, wo Fahrgäste beider Richtungen künftig ein- und aussteigen – barrierefrei. Er wird überdacht, bekommt Sitzbänke und ist beleuchtet. Wegen des Umbaus läuft der Zugverkehr vom 2. Oktober bis 11. November über einen Behelfsbahnsteig – dieser soll auf der Mühlenplatz-Seite der Anlage entstehen, um in dem Zeitraum den Zugbetrieb am Gleis zwei zu gewährleisten. Erreichbar ist der Behelfsbahnsteig über die Bergstraße. Laut DB-Sprecher sind Gleis eins und alter Bahnsteig in dem Zeitraum nicht nutzbar.

Übergang wird künftig mit sechs Schranken gesichert

Bauarbeiten stehen auch am Bahnübergang Bergstraße in Gettorf an. Deswegen kommt dort ab 14. September eine mobile Schranke zum Einsatz. Eine Woche später wird eine Straßensperrung errichtet – voraussichtlich bis zum 12. November. Wozu? Laut DB-Sprecher zielen die Bauarbeiten darauf ab, den Bahnübergang zu verbreitern und beidseitig mit Geh- und Radwegen auszustatten. Der Übergang werde künftig mit sechs Schranken gesichert. Um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen, sollen an einbiegenden Straßen noch Lichtzeichen errichtet werden.

Die Fahrgäste müssen sich auf Schienenersatzverkehr einstellen. „Wegen der Bauarbeiten werden auch Einschränkungen im Schienenverkehr notwendig sein, über das Verkehrsangebot wird die Deutsche Bahn selbstverständlich zeitnah informieren“, so die vage Auskunft eines DB-Sprechers.

Zudem ist am Bahnübergang an der Herrenstraße voraussichtlich vom 28. September bis 19. Oktober eine halbseitige Straßensperrung erforderlich. Als Grund werden Arbeiten an einem Anwohnerhaus genannt.