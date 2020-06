Gettorf hat die Weichen für noch mehr Gewerbe gestellt - auf riesiger Fläche am Ortsrand. Ängste vor Umzingelung und sinkender Wohnqualität will die Gemeinde Anwohnern nehmen. Ihr Fragenkatalog soll in der F-Planung einbezogen werden. Das versprach die Gemeindevertretung am Mittwochabend.