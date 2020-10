Gettorf

Die Gemeinde hat das Kubiz an der Isarnwohld-Schule nach Corona-Regeln herrichten lassen: Einzeltische, 100 Gäste hätten Platz und Abstand. Aber es sind nur rund 50, darunter viele Gemeindevertreter.

Zum Hintergrund: Die vier Fraktionen, die das Thema in immer neuer Zusammensetzung seit 15 Jahren öffentlich diskutieren, fassten vor kurzem den Aufstellungsbeschluss für die Flächennutzungsplan-Änderung. Mittelfristig soll Gettorf mehr Gewerbefläche bekommen.

Seit langem ist die verkehrsgünstig gelegene Eichkoppel ausgebucht. Aber die Fläche nebenan stand für die Gemeinde lange nicht zum Kauf. Starkenbrook und Ravensburg erwiesen sich als untauglich für mehr Erschließung.

Gettorfer Handwerksbetriebe treten mit Erweiterungsplänen auf der Stelle

„Lokale Betriebe stehen seit Jahren auf der Matte, um zu erweitern“, bestätigt Handwerksmeister Oliver Schröder aus der Eichkoppel, als eine Anwohnerin den Bedarf anzweifelt. „Auch wir wollen dringend ausbauen und in Gettorf bleiben. Der Handels- und Gewerbeverein hat aktuell zwölf konkrete Anfragen.“

Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU) umreißt die Lage mehrfach, flankiert von Planer Marc Stümke und Amtsdirektor Matthias Meins. „Wir stehen mit der Fläche, die eine Investition in die Daseinsvorsorge unserer Gemeinde ist, am Beginn. Die Politik hat jetzt nur das Verfahren angeschoben, sie aus der Bestimmung landwirtschaftliche Nutzung zu nehmen."

Und weiter: "In der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung dürfen Sie Anregungen und Bedenken einreichen. Aber wie soll sie aussehen? Welche Firmengröße, welche Art Gewerbe? Wo und wie wird Grünfläche geplant? Wenn es dann einen Bebaunngsplan-Entwurf gibt, können Sie sich zu den konkreten Punkten äußern.“

Anwohner wollen keine zusätzlichen Wohnhäuser im Gebiet Eichkoppel

Als der Aufstellungsbeschluss fiel, gründete sich die Interessengemeinschaft Ziegelei/Hasenberg (IZH). Es sind Anwohner der Wohnstraßen, eng mit Einfamilienhäusern bebaut. Vom Hasenberg mit wenigen Häusern blickt man auf die betroffene Wiese, die auch schon Acker war, gesäumt von Knicks, die die B 76 abschirmen. An der Ziegelei liegen zwei idyllische Regenrückhaltebecken, die laut Frank dort bleiben.

Doch nebenan ist ein breiter Streifen Privatgrund. Der Eigentümer hatte beantragt, seine Fläche mit in das zu ändernde Plangebiet einzubeziehen. Die Gemeindevertretung stimmte zu. Ob ein B-Plan hier später Raum für weitere Wohnhäuser erlaubt, die für noch mehr Verdichtung sorgen, steht noch in den Sternen. Die Anlieger fordern hier ein Erholungsgebiet, das sie im Quartier bisher vermissen.

Misstrauen der Bürger in Gettorf ist noch nicht gewichen

Ralph Dawert von der IZH formuliert, was viele so misstrauisch macht: „Wir waren bei allen Fraktionen, hatte gute Gespräche. Aber unsere Eingaben formulieren wir völlig ins Blaue, weil wir nicht erfahren, was die Gemeinde grob plant.“

Frank entgegnet, der Planer bilde zunächst nur grundsätzliche Möglichkeiten ab. „Das ist nicht der Bebauungsplan, für den wir später die Vorgaben machen und der mehrmals geändert werden kann, bevor er beschlossen wird. Und wir werden keine Großkonzerne ansiedeln. Wir möchten die lokale Wirtschaft bei uns halten.“

Nach über zwei Stunden gibt es Beifall aus dem Plenum. Die Skepsis, die das komplexe Planungsrecht hervorruft, ist trotzdem nicht gewichen.

