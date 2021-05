Gettorf

Aus Gisberts Jägers Erlebnissen ist ein Büchlein geworden. 79 Seiten gibt er seinem Erleben der drei Deutschlands: Nazi-Deutschland, die DDR, die Bundesrepublik. In drei Abschnitten schlägt er zahlreiche kleine Kapitel auf, die es in sich haben.

Es sind subjektive Versatzstücke, die zum Zusammenfügen eines bedrückenden Puzzles auffordern. Titel der persönlichen Dokumentation, die er 2020 "in einer für mich erneut angstvollen Zeit angesichts der Corona-Pandemie" schrieb: "Ich lebte in drei Deutschen Staaten."

Gisbert Jäger ist ein Mann, dem das Leben den Willen in 83 Lebensjahren nicht enreißen konnte. Er ist aufrecht wie eine Buche, dreht regelmäßig seine Laufrunden und hat gerade ein neues Projekt im Kopf. "Ein Pool zum Tauchen", klärt er mit fester Stimme auf. "Ein Forschungstaucher will das Tauchen nicht verlernen." Das Becken, das im Garten stehen soll, liegt noch in Einzelteilen in der Garage. Der hölzerne Einstieg, "mein Sprungturm", wartet schon auf dem Rasen.

Gisbert Jäger wird Ende der 1960er-Jahre Lehrer in Kiel-Wellingdorf

Vor knapp 80 Jahren sind die Weichen noch nicht eindeutig gestellt für den späteren Meeresbiologen und Gymnasiallehrer Gisbert Jäger, der ab 1968 am Gymnasium Kiel-Wellingdorf und später in Kronshagen Biologie unterrichten wird. Er ist damals drei Jahre alt, der Bruder ist noch nicht geboren. Die Familie wohnt in Rostock. Der Vater hat eine gute Stellung bei einer Versicherung.

Der Schatten der Nazizeit und des Krieges lasten schwer auf der Hansestadt. Ein, zwei Jahre später wird ein unauslöschliches Bild in Gisbert entstehen. Der jüngere Bruder wird getauft, heimlich hinter zugezogenen Gardinen im Wohnzimmer. Zur Taufgesellschaft mit Pastor gehört auch ein Onkel, der vom Frankreichfeldzug zurück ist.

Angst ist ständiger Begleiter des kleinen Gisbert aus Rostock

Sein Satz brennt sich Gisbert ein: "Wenn der Führer den Krieg gewonnen hat und wir zurückkommen, dann werden wir hier erstmal aufräumen." Von da an ist die Angst präsent für den Jungen. Mit dieser Szene beginnt das Buch. Auch die folgenden Kapitel, oft nur ein Absatz, sind Schlüsselszenen.

"Sie lassen mich heute fragen, wie mein Leben ohne diese Momente verlaufen wäre", sagt er. Die Antwort habe er nicht darauf. "Vielmehr ist es die Frage, die weiter wirkt. Das Buch ist für mich trotzdem wie ein Abschluss."

Erlebnissplitter aus der Nazizeit breitet Jäger aus wie Bombensplitter, denen die Leserschaft gefühlt gerade noch entkommt: Aufmarsch am Ulmenmarkt, wo Gisbert und seine Freunde sonst Ball spielen. Angst vor Fliegeralarm, die Flucht in den Bunker. Die Spielzeugbombe, die der Großvater dem Enkel gebastelt hat, die beim versentlichen Herausfallen aus der Hosentasche im Luftschutzbunker das Zündplättchen knallen lässt.

Die Kinder beachten grausame Folgen des Krieges kaum

Als Gisbert einen Flieger abstürzen sieht, ist das kaum einen Gedanken wert: "...wir hören einen dumpfen Knall. Was soll's. Es passiert so viel. Wir spielen weiter." Dann stellt sich heraus, dass das zerschellende Flugzeug fast die Tante erschlagen hätte. Später läuft der Junge zur Unglücksstelle. "...und direkt vor mir liegt ein abgetrenntes Bein in einem langen schwarzen Fliegerstiefel."

"Mein ganzes Kinderleben spielte sich Angst ab. Das Schlimme wird dann normal", resümiert der Autor. "Ich kommentiere diese Stellen nicht. Ich habe sie niedergeschrieben, wie sie sich in mir immer noch abspielen. Daher springe ich manchmal zwischen den Zeitformen."

Unbeschwerte Momente gewinnen jetzt langfristige Wirksamkeit für den Jungen Gisbert. Ein kurzer Badeausflug nach Warnemünde ist "die schönste Sache der Welt". An dem Tag beschließt er, dass er Meeresbiologe wird. In den Nachklang mischt sich die Erinnerung, dass bald Schluss war mit Ausflügen, "weil englische Flieger den Strand mit MG-Salven beharkt hatten".

Auch in der DDR spürt Gisbert Jägers Familie immer Angst

Bis 1952 leben Jägers in Rostock. Nach dem Kriesgende 1945 gehört es zur Sowjetischen Besatzungszone. Ab Oktober 1949 liegt Rostock in der DDR. Beständig ist weiterhin nur die Angst. In der Zeit bis zur neuen Staatsgründung droht den Einheimischen oft Gewalt, diesmal von Besatzungssoldaten. Danach ist es vor allem die Furcht, etwas Falsches, etwas Regimekritisches zu sagen.

Der Vater verliert seine Stellung. Gisbert darf nicht aufs Gymnasium. Er ist kein Arbeiter- und Bauern-Kind. 1952 flieht die vierköpfige Famile in den Westen. Sie kommen bei einer Tante in Westfalen unter, bevor sie in Lübeck erfolglos Fuß zu fassen versuchen.

"Ich kann die Flüchtlinge heute in Deutschland sehr gut verstehen."

"Was es heißt, ein Flüchtling zu sein, haben wir schmerzlich erfahren. Unser Zimmer in Lübeck hatte zwölf Quadratmeter. Wir Kinder hatten ein Etagenbett, die Eltern schliefen auf dem Boden. Wir hatten buchstäblich nichts und konnten es in der Enge nicht aushalten", sagt Jäger im Rückblick. "Wir lungerten draußen herum und schauten sehnsüchtig auf Kinder, die Schlittschuhe und Spielzeug hatten. Daran denke ich so oft, wenn ich heute Flüchtlinge bei uns sehe. Ich verstehe sie."

Wieder darf Gisbert nicht aufs Gymnasium. "Ihrem Sohn fehlen fünf Jahre Englisch, vier Jahre Latein", sagt der Direktor der Oberschule in Lübeck zum Vater. "Mit Russisch kann er hier nichts anfangen." Bestimmte Kleidungsstücke darf er dann als Realschüler nicht tragen, weil sie Gymnasiasten vorbehalten sind. Ausgrenzung unter neuen Vorzeichen.

Die unterschwellige Angst ist auch zur Triebfeder geworden

Der Umzug nach Kiel bringt für die Familie die Wende. Gisberts eiserner Wille, am Strand von Warnemünde verankert, wird zu unermüdlichen Fleiß. Nun darf er doch noch aufs Gymnasium. 1959 macht er sein Abitur. 1960 beginnt er das Biologiestudium. Alles wird gut. Alles?

"Die Angst ist noch da, die werde ich nicht mehr los", räumt der Autor ein. "Als ich beim Lauftraining rund um Gettorf eine Sirene hörte, die routinemäßig angeht, bin ich in Panik über Zäune geklettert und wollte meine Familie retten. Jahrzehnte spielten meine Emotionen verrückt, wenn es ruhig war. So war ich auch neben dem Lehrerberuf und im Ruhestand immer wissenschaftlich und als Forschungstaucher aktiv. Erst nach dem Aufschreiben kann ich Ruhe besser aushalten."

