Der Weitblick über Gettorf erfasst den Dänischen Wohld bis zur Ostsee. Doch wer kann dafür schon in die Luft gehen? Der Kirchbauverein Gettorf macht den fast so umfassenden Rundblick voraussichtlich ab Herbst 2020 möglich. Der Turm von St. Jürgen bekommt dann eine Treppe bis nach oben in die Spitze.