"Orange the World", lasst die Welt orange leuchten! So heißt die weltweite Kampagne, die vom 25. November bis 10. Dezember Gewalt gegen Frauen thematisiert. Auch die Region Eckernförder Bucht/Schlei-Ostsee strahlt punktuell in orangenem Licht. "Die Gewalt wächst", mahnen Gleichstellungsbeauftragte.