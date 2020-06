Ein Haus am Ortsrand, Blick auf Knicks und über Felder: So etwas ändert sich schnell. 30 Einwohner Gettorfs im Bereich Hasenberg/Ziegelei befürchten, dass die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Eichkoppel das Wohnen beeinträchtigt. Sie fordern Aufschub der Änderung des Flächennutzungsplans.

Anwohner in Gettorf fürchten um Idylle

Von Cornelia Müller