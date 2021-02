Dänischenhagen

125 Hektar freie Bahn und Abstand ohne Ende. Stundenlang ungestört in schöner Landschaft wandern von Altenholz bis Strande und zurück. Wie denn das? "Ganz einfach. Mein Golfplatz ist im Lockdown und deshalb offen für alle", sagt Wilhelm Eckhard Sindt und grinst spitzbübisch.

Der Besitzer des riesigen Golfplatzes, auf dem man von sanften Anhöhen bis zur Kieler Förde blickt, musste seinen Golfern wie alle Platzinhaber in Schleswig-Holstein das sportliche Freiluftvergnügen untersagen. Der Lockdown schickte Golfplätze genauso wie andere Sportplätze in die Zwangspause, obwohl dieser Sport normalerweise im Abstand zueinander abläuft.

Anzeige

Lesen Sie auch: Heikendorf - Ärger ums Rodeln auf dem Golfplatz

"Neulich kam mir die Idee, wie ich damit ganz vielen Menschen im Kieler Umland helfen kann", berichtet Sindt vergnügt, als er in seinen engen Landrover von 1965 klettert, um die Reporterin über das sanft hügelige Geländes zum Teich zu kutschieren. "Ich sah mich beim Spaziergang an der Kiellinie der Förde neulich gefangen in der Aerolschere", erzählt er weiter.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder vom Winterspaß für alle auf dem Golfplatz Uhlenhorst in Dänischenhagen.

Spaziergang in Kiel brachte Golfplatzbesitzer aus Dänischenhagen auf die Idee

"Von vorn kamen Jogger, von hinten auch. Sie liefen ganz dicht an mir vorbei. Daneben schnauften Radfahrer. Spaziergänger hielten auch keinen Abstand. Und das bei Corona! Nein danke. Ich glaube, die rücksichtslose Enge nervt viele. Deshalb ist mein Golfplatz jetzt offen für Spaziergänger, die Ruhe und Abstand suchen."

Lesen Sie auch: Kommt nun doch die Maskenpflicht an der Kiellinie?

Ausdrücklich lädt Sindt auch die ein, die endlich Schlittschuh laufen wollen. Der nur 40 Zentimeter tiefe Teich im westlichen Bereich zwischen Altenholz und Dänischenhagen war nach den ersten Frostnächten schon weitgehend dicht. "Und als vergangene Woche Schnee fiel, kamen die ersten Besucher mit Langlaufskiern auf den Golfplatz. Auch das ist okay, ebenso Rodeln oder Joggen."

Der Gutsherr von Uhlenhorst stoppt sein Fahrzeug und weist auf die Skispur neben einem gelb-schwarz karierten Fähnchen. Das markiert eigentlich eine Golfbahn. Spazieren wäre hier nicht angesagt, wäre der Platz für Golfer offen. Man liefe Gefahr, vom harten kleinen Ball getroffen zu werden. Das kann lebensbedrohlich enden. "Fiele jetzt Schnee, wäre das eine super Loipe", kommt Sindt ins Schwärmen.

Altenholzer sind begeistert vom offenen Golfplatz Uhlenhorst in Dänischenhagen

Am Teich blitzen seine Augen auf, als eine Mutter mit drei Söhnen zwei kleine Eishockeytore auf die weiße Fläche bugsiert. Er winkt dem Grüppchen zu. Die Frau tritt verlegen nach vorn. "Wir wissen nicht, ob wir das dürfen. Das ist hier ja privat", sagt sie. "Wir betreten den Platz auch nicht. Die Jungs waren doch so lange nicht auf dem Eis."

Sindt gibt Entwarnung: "Willkommen in Uhlenhorst. Bleiben Sie gern. Der Teich ist flach. Sie bekommen höchstens nasse Füße, wenn es taut. Und sie dürfen auch überall wandern. Sie haben genau 1,25 Millionen Quadratmeter Platz." Mutter Silke Krause sieht erstaunt und erleichtert aus, bedankt sich. Die Söhne Ben (14), Max (12) und Wolf (10) schieben sofort das Spielfeld zurecht. Schon saust der Puck übers Eis. "Eishockeyschläger statt Golfschläger", murmelt Sindt. "Toll, so ein Golfplatz im Winter."

Indessen gibt es Zuschauer. Anja und Andreas Möller, die wie die Krauses aus Altenholz kommen, haben das Match vom Radweg zwischen Altenholz und Dänischenhagen aus beobachtet und treten auf den Platz. "Darf man hier Eishockey spielen?", fragt der Ehemann. "Ich wäre sofort dabei." Der Gutsherr nickt. Anja Möller hat schon das Handy am Ohr, um Tochter Mette in Kiel die Botschaft weiterzugeben. "Sie vermisst das Schlittschuhlaufen schon lange", klärt sie kurz auf. "Das ist doch mal die Chance."

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Golfplätze sind im Lockdown für den Golfsport dicht

Dann nimmt das Paar die Einladung zur Wanderung an und strebt neugierig in Richtung Streuobstwiese, wo bisher einsam eine Dame mit ihrem Hund spazierte. "Eine herrliche Gegend", ruft sie den Möllers zu. "Das sehe ich auch alles zum ersten Mal. Und Sie können auch ganz allein sein. Es ist riesengroß hier." Dass sie abseits aller Wege wandern darf, den Hund aber an der Leine lassen führen muss, um kein Wild zu stören, ist für sie "mehr als in Ordnung".

Der Platzeigner ist für heute zufrieden mit seiner Entscheidung. Aber was ist, wenn viele die Möglichkeit nutzen? Sindt: "Ich vertraue, dass die Leute auf dem Eis zueinander Abstand halten, wenn es keine Familien sind. Vor allem aber gehe ich davon aus, dass sich Menschen, die mal in Ruhe eine neue Wanderstrecke entdecken wollen, wohlfühlen."

Lesen Sie auch: Erstmal Warmspielen: Golf im Schnee

Der Golfplatzspaß von Dänischenhagen ist allerdings zeitlich begrenzt. Sobald die Plätze wieder öffnen und Clubmitglieder spielen dürfen, ist Schluss mit der Öffnung für alle. Zu gefährlich wäre es, wenn jemand ahnungslos zwischen den Bahnen schlendert. Wer hingegen neugierig aufs Golfen wird, kann sich dann gegen Tagesgebühr auf dem öffentlichen Neun-Loch-Kurs für jedermann selbst testen.

Platzbesitzer Wilhelm Eckhard Sindt bricht am Teichrand ins Eis ein

Zurück am Clubhaus mit Restaurant Laurens nah am Parkplatz, lockt jetzt Kaffee und hausgebackener Kuchen "to go". Von Donnerstag bis Sonntag hat das Lokal von Christoph Meyer einen Bestell- und Abholservice auch für Spesen, den Bürger aus den Umlandgemeinden nutzen. Floristin Susanne Strzylecki bietet dann zusätzlich Blumensträuße zum Valentinstag und darüber hinaus an.

Wilhelm Eckhard Sindt hingegen muss jetzt schnell ins Warme. Beim Eistest am Teichrand, vor dem ihn Familie Krause noch gewarnt hatte, blieb er prompt in der weichen weißen Masse stecken. Eisig schwappte das Wasser in seine Stiefel. "Typisch ich", sagt er zum Abschied - und lächelt, als müsse er zu Hause einen Streich beichten.