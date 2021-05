Endlich wieder Sport im Wettkampf! Das erste Turnier des Jahres lockte am Pfingstsonnabend trotz Regens 37 Männer und Frauen auf den Platz des Golfclubs an der Schlei in Güby. Beim Spiel für den guten Zweck kamen 3000 Euro für die Deutsche Kinder-Krebshilfe zusammen.