Die Gemeinde Goosefeld will gemeinsam mit der Stadt Eckernförde ein Gewerbegebiet an der B203 in Goosefeld schaffen. Kann die in Firma Punker von Eckernförde dorthin umziehen, um sich zu vergrößern? Eine Bürgerinitiative sagt Nein. Jetzt fällt die Entscheidung am Sonntag.