Goosefeld ebnet der Firma Punker den Weg

Grünes Licht aus Goosefeld: Der Lüfter- und Ventilatorradhersteller Punker aus Eckernförde kann in den Nachbarort umziehen. Das hat die Gemeindevertretung am Montag beschlossen. Dazu kauft Goosefeld ein 8,2 Hektar großes Grundstück an der B203, um dort mit Eckernförde ein Gewerbegebiet zu betreiben.