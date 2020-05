Kantate heißt der vierte Sonntag nach Ostern. „Singet!" So heißt das lateinische Wort übersetzt. Aber Mitsingen in Kirchen ist gerade verboten. Der erste Gottesdienstsonntag in den Kirchen seit dem Corona-Lockdown war trotzdem nicht stumm. Ein Eindruck aus der Gettorfer St.-Jürgen-Kirche.