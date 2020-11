Ihre Weihnachtsbäume stehen vor Hotels, Gerichtsgebäuden und dem Landtag in Kiel: Auf Gut Augustenhof in Osdorf wachsen rund 250.000 Nordmanntannen. Rixa Gräfin von Baudissin ist überzeugt, dass die grünen Weihnachtsbäume im Corona-Jahr eine noch größere emotionale Bedeutung haben als sonst.

Von Jan Torben Budde