Herr Goetzl, Green Screen so gut wie ohne Filmemacher – ist das überhaupt vorstellbar?

Oliver Goetzl: Kaum. Das ist tragisch, weil der Branche der persönliche Kontakt zum Publikum und vor allem zu den Kollegen fehlt. Damit liegen nicht nur Freundschaften auf Eis, sondern auch der fachliche Austausch. Daraus sind aber in den vergangenen Jahren häufig neue Projekte entstanden. Vor vier Jahren habe ich in Eckernförde zum Beispiel die Partner kennengelernt, mit denen ich bald meinen neuen Film mache.

Kommen Sie trotzdem nach Eckernförde?

Ja, traditionell buchen wir am Abreisetag schon das Hotelzimmer für das Folgejahr, das habe ich auch nicht storniert. Ich weiß von einigen anderen Kollegen, die es sich ebenfalls nicht nehmen lassen.

Haben Sie einen Beitrag für den Wettbewerb eingereicht?

Ja, den Film „Mt. Suswa – Im Herzen des Vulkans“, den ich noch mit Ivo Nörenberg und mit unserem italienischen Kollegen Giuseppe Bucciarelli – der die Idee dazu hatte – in Kenia gedreht habe. Übrigens hatten wir gemeinsam mit Giuseppe die Idee einige Jahre zuvor während des Festivals den NDR-Vertretern vorgeschlagen, die daraufhin noch am selben Tag zugesagt haben. Daran lässt sich erkennen, wie wichtig Green Screen für die Branche ist. Nun ist der Film dreifach nominiert – für den Heinz-Sielmann-Filmpreis, für die „Beste Musik“ und für den Preis der Jugendjury.

Damit haben Sie die Chance, das Triple zu landen und erneut den Hauptpreis abzuräumen, oder?

Rein theoretisch ja (lacht). Ein Pluspunkt könnte sein, dass es ein ungewöhnlicher Film ist. So hat man Kenia noch nicht gesehen, denn wir haben zum Teil mit Thermalkameras im Untergrund gedreht.

Worum geht es?

Der Film spielt am und im Vulkan Mount Suswa. Dort gibt es kollabierte Lavatunnel unter der Erde, weltweit der einzige Ort, an dem Paviane in Höhlen übernachten. Das machen sie, um sich vor Hyänen und Leoparden zu schützen, die sie dort am Höhlendach und an den steilen Wänden nicht erreichen. Außerdem haben wir im äußeren Krater gedreht, wo es zum Beispiel Löffelhunde und Antilopen gibt. Und wir sind in den inneren Krater hinuntergestiegen, wo zuvor nie ein Mensch war. Dort haben wir ein paar Bilder gemacht, unter anderem direkt an den Jet-Vents, wo heißer Dampf aus dem Inneren aufsteigt. Wir hatten zum Teil 70 Grad im Zelt.

Klingt gefährlich.

Der Vulkan ist offiziell erloschen, da kommt nur heißer Dampf. Aber man weiß nie, was so passiert.

Wie steht es um Ihr neues Projekt, bremst Corona?

Eigentlich wollten wir im Juni, Juli und August nach Indonesien, das mussten wir natürlich absagen. Wir wollen jetzt von Oktober bis Dezember reisen, da gibt es aber noch ein großes Fragezeichen. Geplant ist ein Zweiteiler, in dem es um die Inselgruppe Raja Ampat in West-Papua geht. Dort gibt es sehr exotische Tiere wie Paradiesvögel und Einlappenkasuare – das sind riesige Laufvögel. Der andere Teil ist die Unterwasserwelt. Das Korallengebiet zwischen den mehr als 1500 Inseln gilt als eines der intaktesten und artenreichsten der Erde. Wir erhoffen uns auch, den Omurawal zu filmen, dessen Art anhand von Totfunden 2003 entdeckt erst 2015 lebend gesichtet wurde. Den wollen wir nun erstmals für einen Naturfilm aufnehmen. Bei den Riffen gibt es imposante Manta-Rochen, und auch Walhaie wollen wir für den Film drehen.

Von Drehorten in der Arktis und in Afrika nun Fernost, wie kam es dazu?

Indonesien war schon immer mein Sehnsuchtsland, meine Frau und ich haben unsere Hochzeitsreise dorthin unternommen. Als ich die Arbeit von Hendrik und Claudia Schmitt kennenlernte, ebenfalls Green-Screen-Preisträger, lag eine Zusammenarbeit nahe. Denn die beiden sind aufs Unterwasserfilmen in Indonesien spezialisiert. Erst haben wir nur ein bisschen herumgeflachst, aber daraus wurde schnell Ernst.

Zur Person: Oliver Goetzl Oliver Goetzl (52) aus Hamburg ist verheiratet und hat zwei Töchter. Tierfilme von Heinz Sielmann, Bernhard Grzimek und David Attenborough faszinierten ihn schon als Kind. Im Deutschen Bund für Vogelschutz lernte er Ivo Nörenberg kennen, mit dem er 15 Jahre lang Filme produzierte. Für ihre Werke „Polarwölfe“ und „Herrscher einer vergessenen Welt – Biokos Drills“ haben sie die vergangenen beiden Green-Screen-Hauptpreise abgeräumt. 2019 gaben Goetzl und Nörenberg bekannt, dass sie nicht weiter zusammenarbeiten, über die Gründe schweigen beide. Oliver Goetzl hat Biologie studiert, die Arbeit als Autor, Produzent und Regisseur brachte er sich selbst bei. Sein Motto: Leidenschaft, Geduld und Beharrlichkeit (Passion, Patience, Persistence) muss man mitbringen, sonst wird es nichts mit dem Tierfilm.

Sind die Reiseeinschränkungen das größte Problem für Naturfilmer derzeit?

Ja, aber das zieht weitere Schwierigkeiten nach sich. Raja Ampa zum Beispiel lebt vom Tourismus, der nicht mehr stattfindet. Deshalb haben sich auch beispielsweise die Bootsverleiher und Tauch-Ausrüster zurückgezogen, die wir für unser Vorhaben brauchen. So ist die Logistik für viele Tierfilmer auf der Welt zusammengebrochen. Auch Wissenschaftler sind häufig nicht mehr vor Ort, die sonst sehr hilfreich sind.

Der Naturfilm in fernen Ländern ist zum Erliegen gekommen?

Ja, wer will jetzt schon gerne einen Film in Brasilien machen. Solche Aufträge werden derzeit wohl auch gar nicht erteilt. Die Ungewissheit ist einfach zu groß, ob das Team überhaupt starten kann. Aber die Sender können die Zeit nutzen, um bereits abgedrehtes Material zu schneiden oder Archivfilme zu produzieren. Da wird nichts zusammengeschustert, sondern ein neuer Aspekt aufgegriffen. Das mache ich selbst auch gerade, denn in den Kenia-Aufnahmen steckt noch ein ungewöhnliches Verhaltensgefüge unter den Pavianen – eine Art Familiengeschichte. Der Film ist Ende des Jahres fertig.

Die Branche kann sich also noch behelfen?

Ja, viele Kollegen drehen nun eben in Nordeuropa. Zudem sind die vor Corona geschlossenen Verträge weiterhin gültig. Der Zweiteiler aus Indonesien muss beispielsweise 2023 fertig sein. Wir haben also weniger Zeit. Bislang haben wir nur eine von vier geplanten Drehreisen verloren. Das lässt sich aber ausgleichen, indem wir eine spätere Tour verlängern. Durch die Langfristigkeit des Geschäfts geht auch nur wenig verloren. Die tropischen Filme werden trotzdem kommen.

