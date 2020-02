Tourstart der besten Naturfilme

Eckernförde

Die besten Naturfilme des Jahres gehen auf Reisen. In 19 großen Städten in Deutschland, aber auch im deutschsprachigen Ausland sowie in Dänemark sollen sie für Green Screen und seine Filme werben. Von Februar bis April zeigt Europas besucherstärkstes Festival für Naturdokumentationen mit 45.000 verkauften Karten in 2019 eine Auswahl herausragender Produktionen.

Die Essenz des vergangenen Festivals

Sie repräsentiert die Essenz des vergangenen Film-Ereignisses. Angefangen mit meditativen Bildern aus „Ars Natura“ über die Schönheit der Erde und weitergehend mit verrückten Hörnchen, Monsterkrabben und einem unterirdischen Fluss. Auch „The great Route“ des Kieler Extremsportlers Michael Walther, der mit dem Stand-up-Paddelbord die eisigen Küsten Grönlands auf den Spuren des Klimawandels erkundete, gehört zu den neun beteiligten Naturfilmen.

Vier Spielorte sind schon ausgebucht

Die Tournee ist jetzt schon ein Erfolg. Noch vor dem offiziellen Start sind mehr Tickets verkauft, als während der ganzen Tournee des vergangenen Jahres. Allein für die Premiere in Hamburg am 7. Februar im großen Saal der Freizeit-Welten-Messe sind alle 650 Plätze ausgebucht. Auch für Frankfurt, Essen und Stuttgart gibt es keine Karten mehr. „Das Interesse an dem Film ist riesengroß“, freut sich Green-Screen-Pressesprecher Michael van Bürk. Mit Wien sowie geplanten Auftritten in der Schweiz und in Dänemark geht das Festival zudem wieder ein bisschen weiter über seine Grenzen hinaus.

Ulrike Lafrenz, Vorsitzende des Fördervereins, begrüßte Helfer und Förderer zur Preview im „Carls“. „Die Wurzeln von Green Screen sind und bleiben in Eckernförde“, betonte sie. „Die Krone aber verzweigt sich immer mehr.“ Festivalleiter Dirk Steffens schickte seine Grüße. Da er verspätet von Dreharbeiten in der Arktis zurückgekehrt war, ließ sein Terminkalender keinen Besuch in Eckernförde zu. Er hatte in Hamburg, wo der Tourneefilm bei der Produktionsfirma Doclights geschnitten worden war, noch die Endabnahme vorgenommen.

Kürzen und doch die Geschichte erzählen

Ausgewählt hat die einzelnen Szenen Green-Screen-Mitarbeiterin Maike Juraschka in Kooperation mit ihrem Kollegen Carsten Füg. „Es ist schon eine Herausforderung, aus einem langen Film einen kurzen zu machen und trotzdem die Geschichte zu erzählen“, sagt sie. Letzte Änderungen, die vorgenommen worden waren, hatte sie vor der Preview selbst noch nicht gesehen. „Ich bin gespannt, wie es ankommt“, so Juraschka, die früher auch als Autorin und Regisseurin gearbeitet hat. Auf knapp 100 Minuten sind die neun Filme zu einem neuen Ganzen konzentriert worden.

Werbung auch für die Region

Die kommende Tournee ist nicht nur eine Werbung für den Naturfilm und das Festival, sondern auch für die Stadt und die Region. Im Vorfeld laufen kurze Einspielungen über das Ostseebad Eckernförde und die Schlei-Region. Auch touristisch werden beide vertreten sein. Die Preview in Eckernförde ist laut Juraschka eine Herzensangelegenheit und ein Dankeschön an die Helfer und Förderer.

In Schleswig-Holstein ist der Film „Die besten Naturfilme des Jahres“ am 28. Februar in Flensburg, am 29. Februar in Lübeck und am 1. März in Kiel zu sehen. Karten bei outdoor-ticket.net unter Stichwort „ Green Screen Tour 2020“.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier