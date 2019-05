Eckernförde

Das Konzept, das hinter dem Vorhaben steht, ist konsequent. Das Festival will nicht nur über Filme die Menschen für die Natur und den Umweltschutz gewinnen, sie sollen auch in freier Landschaft ökologische Zusammenhänge erleben können. Am 28. Juni zeigt Green Screen als Pilotveranstaltung den Film „Einmannland“ über den Vogelwart von Scharhörn im Naturerlebniszentrum Maasholm. Anschließend geht es hinaus zur Vogelwarte im Naturschutzgebiet Oehe-Schleimünde, um mit dem Fernglas Vögel zu beobachten.

Nachhaltige Entwicklung jetzt auch in der Satzung

Für weitere Folgen der Serie sichtet die Festivalleitung jetzt Naturfilme, die im Zusammenhang mit Schleswig-Holstein stehen. Dieser Film-Fundus soll dann zur Verfügung gestellt werden, damit Partner des Projekts, die noch gesucht werden, eigene Veranstaltungen beispielsweise für Schulklassen anbieten können. Die Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung hat Green Screen jetzt auch in seiner Satzung verankert. Einstimmig nahmen die Teilnehmer der Jahresversammlung des Fördervereins Donnerstagabend diesen Passus mit auf. Die Vorsitzende Ulrike Lafrenz verspricht sich davon auch einen „massiven Ansporn für unsere Jugendarbeit“.

Über 5000 Kindern sahen die Schulkinowoche

Lafrenz bezeichnete den Förderverein als Zentrum eines Netzwerks aus aktiven Festivalorganisatoren, Sponsoren, Förderern, Kooperationspartnern und den über 150 ehrenamtlichen Helfern. Getragen werde das Gerüst von mehr als 370 Mitgliedern. Der viel beschäftigte Festivalleiter Dirk Steffens (“ Terra X“) konnte nicht zum Treffen erscheinen, ließ aber seine Grüße ausrichten. Eine positive Bilanz zog die Vorsitzende über die zurückliegenden Monate: So kamen 4000 Besucher zur Deutschland-Tour durch 15 Städte, über 5000 Schüler sahen Filme in der Reihe „ Green Screen macht Schule“ und 3500 Gäste die Filmpremiere von „Die Wiese“ in der Kieler Sparkassen-Arena in Kooperation mit den Kieler Nachrichten. „Ein großartiger Erfolg“, so Vorstandsmitglied Martin Krohn.

Größtes Naturfilmfestival in Europa

Mit insgesamt über 37.000 Besuchern in 2018 ist Green Screen inzwischen das größte Naturfilmfestival Europas. Für die kommende Filmschau vom 11.bis 15. September wird im Juni das Programmheft erstellt und beginnt Anfang Juli der Kartenverkauf. Zur Nacht der Wissenschaft gibt es am 27. September eine Open-Air-Veranstaltung an der Hafenspitze.

