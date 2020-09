Corona verhagelte eine ganze Open-Air-Reihe des Naturfilmfestivals Green Screen – nicht aber das Strandkino. Statt Mitte August wird das Filmerlebnis mit Meeresblick in diesem Jahr am Freitag, 25. September, über die Bühne gehen. An einem neuen Ort, mit einem neuen Konzept und Eintrittskarten.

Von Christoph Rohde