Netzwerk für Umwelt-Akteure und Filmer

Eckernförde

„Wir wollen die Experten von Umweltorganisationen und die Filmer zusammenbringen“, erläutert Maria Grewe, Mitarbeiterin der Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien (RENN Nord), das Ziel des Workshops. So könnten die Themen, Projekte und Initiativen der örtlichen Akteure auch in Bilder umgesetzt werden. „Welcher Deckel passt auf welchen Topf?“, leitete Moderator Michael van Bürk die Diskussionsrunde ein. Das Spektrum war breit gestreut: Vertreter von Bioland, Umweltbildung und Landesbetrieb Küstenschutz waren ebenso dabei wie Landwirtschaftskammer und Touristik.

Den Menschen es einfach machen, sich zu engagieren

Was möglich ist, stellte Filmproduzentin Melanie Haft in kurzen Filmclips vor. Sie beleuchten beispielsweise den Nationalpark Berchtesgarden oder das unerwartete Amphibien-Leben in Pfützen als Beitrag zur Umweltbildung. Ralf Rückauer von ZDF Enterprises ging auch auf zukünftige Verbreitungswege ein. So ist mit Waterbear Network eine Art Netflix für die Natur entstanden. „Wir vernetzen Filmemacher, Nationalparks, Nichtregierungsorganisationen ( NGOs) und den Zuschauer“, erläuterte er. Wer beispielsweise eine Doku über Brandrodung in Brasilien sieht, kann gleich zur passenden NGO übergeleitet werden, die sich um dieses Thema kümmert. Rückauer: „Wir wollen es den Leuten einfach machen, sich zu engagieren“.

Film ist wichtig, um nachfolgende Generationen zu erreichen

Dass der Bedarf an Filmen bei den Umweltakteuren da ist, machte Michael Beier von der Heinz-Sielmann-Stiftung deutlich. In große Naturerlebnis-Ausstellungen investiert die Stiftung Millionenbeträge. „Wir brauchen den Film“, sagte Beier. „Er ist einer der wichtigsten Kommunikationsmittel, um nachfolgende Generationen zu erreichen.“ Etwa mit Dokumentationen über die Arbeit der Stiftung und die von ihr betreuten Naturlandschaften. Die Partnerschaft mit Green Screen schaffe Vertrauen, so der Stiftungs-Vorstand. „Das spiegelt sich auch in Partnerschaften zu den Naturfilmern wider.“

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier