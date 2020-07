Eckernförde

In der Zeit von 12 bis 15.30 Uhr können Interessierte auf dem Eckernförder Rathausmarkt ihre persönlichen Gedanken dazu auf einem drei Meter großen Regenbogen hinterlassen. Greenpeace-Mitglieder stehen dabei für Gespräche zur Verfügung. Laut einer repräsentativen Umfrage von Kantar/ Emnid im Auftrag der Umweltorganisation hat Corona einen Mentalitätswechsel in der deutschen Bevölkerung angestoßen.

Der Blick für das Wesentliche sei geschärft worden, die Bedeutung sozialer Kontakte sei gestiegen und Aktivitäten wie Shoppen und Autofahren hätten an Relevanz verloren. Zwar werden Freiheiten wie Reisen (51 Prozent) oder Ausgehen (67 Prozent) vermisst. Doch können 81 Prozent aufs Fliegen verzichten und 79 Prozent wünschen sich mehr Radwege.

Anzeige

Gleichzeitig haben Naturerlebnisse in der Phase des Lockdowns an Bedeutung gewonnen. Greenpeace will am Freitag über den Wertewandel diskutieren und Zukunftsvisionen der Bürger sammeln.

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier