Das Amt Hüttener Berge appelliert an die Bürger der Gemeinde Groß Wittensee. Sie sollen sparsam mit dem Trinkwasser umgehen. Mit der Bitte wendet sich Amtsdirektor Andreas Betz mit einem in sozialen Netzwerken veröffentlichen Schreiben an die Einwohner. Es gehe um die Versorgungssicherheit.