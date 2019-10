Erntedank 2019 im Dänischen Wohld – ein heiterer Tag. Und einer, der nachdenklich macht. Auf einem Bauernhof in Revensdorf in der Gemeinde Lindau kamen am Sonntag Hunderte zusammen, um mit der Kirchengemeinde Gettorf sowie Landwirt Jan Krabbenhöft und seiner Familie ein Fest des Dankens zu feiern.