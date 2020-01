220 Kampfkünstler machen Gettorf sicher

Gettorf

Taekwondo-Training für die Jüngsten in der Turnhalle an der Grundschule. Aufregung liegt in der Luft an diesem Nachmittag. Dabei ist es noch Tage hin, bis es drauf ankommt.

Heute üben die Kinder und Jugendlichen, die teils seit etlichen Jahren dem Taekwondo treu sind, mit Rainer Ulf Hopf Pflicht und Kür für den Fun-Cup. Das englische Wort Fun heißt Spaß.

Und der Spaß an dieser Art der Kampfkunst – ästhetisch anzusehen – steht im Zentrum des eintägigen Ereignisses bei der Taekwondo-Sparte des GTV. „Was nicht heißt, dass die Wertungsrichter die Vorführungen nicht ernsthaft beurteilen“, betont Hopf.

Er hat es drauf, die Jüngsten in ihren blütenweißen Kampfanzügen mit Freude auf ihren großen Auftritt vorzubereiten.

Sogar Taekwondo-Sportler aus Dänemark kommen nach Gettorf

Am Sonnabend werden sie sich zwischen all den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark warmmachen. Sich ausführlich dehnen und dann voll auf ihre persönliche Schau konzentrieren.

Ganz wichtig ist der Respekt vor dem Gegenüber im gewaltlosen Kampf, vor dem Publikum, vor den Wertungsrichtern. Die perfekte und im Fall der Vorführung im Duo oder in der Gruppe synchrone Verbeugung zu Beginn und am Ende der Kür ist Zeichen dafür.

Drei Mädchen und sechs Jungen sind heute dabei. Erst ein gemeinsamer Sprint in Reihe durch die Halle, dann Hüpfen auf einem Bein, Marschieren mit hochgezogenen Knien, Muskeldehnung.

Gettorfs Kampfsport-Nachwuchs kennt die Bedeutung der Dehnung

Der Trainer des GTV fragt sicherheitshalber nochmals ab, warum die Vorbereitung auf die Kür so wichtig ist. „Damit die Muskeln und Gelenke schön locker sind“, wissen die Neun- bis 14-Jährigen und erklären es sogar im Detail.

Eifrig greifen sie im Sitzen mit ausgestreckten Beinen an ihre Zehen. Schließlich kommt es besonders auf die Füße an beim Taekwondo. „Das gehört zum Technikteil, den ihr zeigen werdet“, klärt Hopf auf.

Dann führen Amelie (11), Bjarne (12), Merit (13) und Sarah (14), die sich für die Einzelkür gemäß Ausbildungsgrad entschieden haben, ihr Können vor. „Super, Bjarne“, lobt der Trainer. „Was für ein Unterschied zum letzten Mal! Du geht jetzt selbstsicher ran, das ist perfekt.“

Der Junge strahlt. Er ist noch nicht lange dabei, trägt noch den gelb-grünen Gürtel. Das entspricht dem siebten Kup, der vierten von zehn Stufen der Ausbildung bis zum ersten Meistergrad (schwarz).

Die jungen Sportler aus Gettorf gehen entschlossen zur Sache

Merit, die älteste Kämpferin heute, trainiert seit sechs Jahren emsig. Sie ist nach den Taekwondo-Regeln schon weit fortgeschritten. Ihr Gurt ist rot (zweiter Kup).

Amelie hat schon im Alter von fünf Jahren das spielerische Training aufgenommen. Heute darf sie den blauen Gürtel (vierter Kup) tragen für die erste Stufe der Fortgeschrittenen.

Entschlossenheit und Mut strahlen beide aus heute, stoppen im Gehen sicher und baumstark auf einem Bein, treten punktgenau in die Luft. Wer würde sich diesen Mädchen ungebührlich nähern wollen?

Auch bei Sarah und den neun- bis zwölfjährigen Jungen Finlay, Nick, Nias, Anton und Sverre ist heute alles mindestens im grünen Bereich. Und das buchstäblich: Sie tragen grüne und grün-blaue Gürtel, Zeichen der letzten Anfängerstufen.

Hopf hat großes Lob für alle und lächelt. Daran wird am Sonnabend auch die Jury Spaß haben – beim ersten Fun-Cup in der Trainingshalle es GTV.

