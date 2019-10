Großes Van-Treffen lockt nach Grönwohld

Schwedeneck

Camper kennen das: Man kommt schnell mit den Nachbarn ins Gespräch, lernt Leute kennen, die man im Alltag oft gar nicht angesprochen hätte. Denn sie alle eint das Freiheitsgefühl des Van-Lifes. Bei so einer Gelegenheit entstand erstmals die Idee, ein Van-Treffen in Grönwohld zu organisieren, erzählt der Kieler Phil Schreyer (27).

Er ist mit seiner Freundin Marieke Fey (25) Gastgeber der Van-Versammlung vom 18. bis 20. Oktober. „Wir standen in Heidkate, mit zehn, 15 Bussen, und hatten beim Wein die Idee“, erinnert sich Phil.

Schon im Frühjahr gab es ein Treffen in Grönwohld

Gesagt, geplant – und das erste Van-Treffen auf dem Aschberg am ersten Advent 2018 machte gleich so viel Spaß, dass klar war: Es geht weiter. Lehramtstudentin Philis Pütter (25), die zum Orga-Team gehört, erzählt strahlend: „Im Winter haben wir ein richtiges Platz-Scouting gemacht.“

Dabei entdeckten sie den Platz in Grönwohld. Mit zwei großen Zeltwiesen und der Lage direkt an der Ostsee so passend für das Projekt, dass auf das Treffen zum Saisonstart hier nun auch das zum Saisonende folgt.

Veranstaltung war innerhalb weniger Wochen ausgebucht

„Wir wollen es immer klein halten“, sagt Marieke Fey, die eine Ausbildung zur Logopädin macht. Doch während sie fürs erste Treffen noch Flyer an Vans in Kiel steckten, war das jetzt gar nicht mehr nötig: Innerhalb weniger Wochen war das Indian-Summer-Treffen ausgebucht. 275 Anmeldungen gibt es derzeit. „Und es kommen immer noch welche“, erzählt Phil Schreyer.

Er rechnet damit, dass am Ende wohl 200 bis 230 Fahrzeuge kommen werden. Wer autark unterwegs ist, findet sogar noch spontan einen Platz auf der großen Wiese zum Parken am Campingplatz.

Van-Treffen ist nicht kommerziell ausgerichtet

Das Ganze sei nichtkommerziell, betont das Team. „Weil wir Bock drauf haben“, sagt Phil Schreyer, der als Selbstständiger in der Werbebranche arbeitet. Das Treffen sei auch bewusst markenoffen – einfach für alle, die im Bus reisen oder sogar darin leben. Oder die im Dachzelt schlafen. „Wir haben Gäste von 18 bis 80 Jahren“, freut er sich auf interessante Begegnungen am Wochenende.

Dazu tragen übrigens auch viele Teilnehmer mit Angeboten bei: Am Freitag startet ab 14 Uhr ein Programm mit zahlreichen Workshops und Vorträgen, das Sonnabend weitergeht – von Yoga über Van-Technik bis zur Nachtwanderung und einem großen Lagerfeuer. Auch zwei Lifebands treten auf.

Sie schätzen die Freiheit beim Van-Life

Philis Pütter ist mit ihrem Bulli nach Grönwohld gekommen. Die Surferin ist oft in Dänemark unterwegs, oder auf Fehmarn, erzählt sie strahlend. Marieke Fey kam über ihren Freund zum Van-Life – seit sieben Jahren sind sie zusammen, genießen den Luxus, einfach mal spontan loszufahren - ob nach Dänemark oder zum Bülker Leuchtturm.

Seit etwa zwei Jahren ist dabei „Kurt“ ihr Begleiter auf vier Rädern: ein durch Umbauten ganz besonderer VW LT von 1989. Das weiß-blaue Gefährt dient beim Treffen als Orga-Van und hat sogar einen Instagram-Account unter life.of.kurt.

Besucher sind willkommen

Wer Kurt oder andere interessante Fahrzeuge sehen möchte, oder wer sich vielleicht mal übers Thema Dachzelten informieren will: Beim Van-Treffen in Grönwohld sind Besucher „zum quatschen und gucken“, so Phil Schreyer, stets willkommen.

Van-Life Vom Kultobjekt Bulli bis zum Wohnmobil: Das Stichwort Van-Life verbindet Camper, die in ihrem Fahrzeug schlafen. Und das nicht immer nur auf Reisen: Es gibt mittlerweile sogar einen Trend, im Van zu leben – sei es dauerhaft oder für eine längere Auszeit. Manche - wie Phil Schreyer und Marieke Fey - lassen andere auch im Internet an ihren Reisen teilhaben. Als Vans im weiteren Sinne gelten alle Arten von PKW mit erhöhter Karosserie, Hochdachkombis und Kleinbusse. Wie das Reisen mit Wohnwagen verbindet auch das Van-Life eine Sehnsucht nach Naturverbundenheit, Selbstverwirklichung und Einfachheit. Dazu gehört für viele Van-Nutzer auch das wilde Campen in freier Natur.

