Eckernförde

Der volle Name des Vereins lautet " Pro-Kultur-Eckernförde-Südstrand" und wurde einen Tag vor dem Info-Abend am Montag im Utgard in Eckernförde gegründet. Laut Satzung geht es darum, "unterstützend darauf hinzuwirken, das kulturelle Angebot der Stadt Eckernförde, insbesondere auf dem Gebiet des Südstrands,...