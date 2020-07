Die Grünen appellieren an die Kaufleute der Eckernförder Nicolaistraße, ihren Antrag für ein Bürgerbegehren zurückzuziehen. Die Probleme in der Corona-Krise nehme die Partei ernst, so der grüne Bauausschussvorsitzende Sören Vollert. Ein Verschieben des barrierefreien Ausbaus berge aber neue Risiken.