Grüne wollen an der Küste mitmischen

Strande

Den Vorstand bilden Susanne Schmidt (45, Sprecherin) aus Strande sowie die Schwedenecker Ralf Schiering (57, Sprecher) und Jutta-Andrea Hollstein (60, Kassiererin). Das Trio möchte frische Impulse für den Umweltschutz vor Ort setzen. „Besonders in den Orten Dänischenhagen, Noer, Schwedeneck und Strande konnten wir in den vergangenen Wochen neue Mitglieder hinzugewinnen“, erklärt Grünen-Kreisvorsitzender Lasse Bombien (41), „es ist uns wichtig, diesen Menschen eine politische Heimat zu geben.“

40 Besucher kamen zur Gründungsversammlung

Rund 40 Besucher tummelten sich auf der Versammlung im Yachthotel Acqua in Strande. Von dem Andrang zeigte sich Bombien überrascht: „Es sind mehr Anwesende, als ich zu träumen gewagt habe.“ Nach seinen Worten war die Idee, den neuen Ortsverband zu gründen, vor etwa einem Jahr ins Rollen gekommen. Der Dänischenhagener und Grünen-Mitglied Hannelore Weiße aus Strande gehörten zu den treibenden Kräften. Sie wünsche sich noch mehr Naturschutz, sagte die 76-Jährige auf Nachfrage.

Drei Kandidaten für den Ortsvorstand

In den vergangenen Monaten hatte es Gespräche gegeben, bis zur Gründungsversammlung fanden sich drei Kandidaten für den Ortsvorstand. Erst seit wenigen Monaten ist Susanne Schmidt Grünen-Mitglied. Ihr gefalle die „basisdemokratische Arbeit“, so die Sprecherin, die hauptberuflich pädagogisch-psychologische Beraterin ist. „Jeder wird angehört und ernst genommen“, sagte die Stranderin. Ihr schwebe ein gleichberechtigtes Teamwork vor.

Themen sind Klimaschutz, Müllvermeidung oder gesunde Ernährung

Ihr Sprecherkollege Ralf Schiering, Unternehmensberater und Coach, möchte durch sein ehrenamtliches Engagement im Grünen-Ortsverband „die Nachhaltigkeit stärken und noch mehr ins Bewusstsein bringen“. Ob „grünes Gärtnern“, Klimaschutz, Müllvermeidung oder gesunde Ernährung: Jutta-Andrea Hollstein, Krankenschwester im Hauptberuf, sieht genug Möglichkeiten, um vor der eigenen Haustür grüne Akzente zu setzen. Was Programme oder Veranstaltungen betrifft, will das Trio noch beraten. In der Versammlung wurde eine Satzung beschlossen, wonach sich der Tätigkeitsbereich des Ortsverbandes auf das Amt Dänischenhagen mit den Gemeinden Dänischenhagen, Strande, Schwedeneck und Noer erstrecken soll.

Ziel ist die nächste Kommunalwahl

„Damit ist sichergestellt, dass bei der nächsten Kommunalwahl eine grüne Liste aufgestellt werden kann“, sagte Bombien. Es läuft für die Öko-Partei: Waren es dem Kreisvorsitzenden zufolge vor einem Jahr gerade einmal acht Grünen-Mitglieder in besagten vier Gemeinden, kletterte deren Anzahl bis zum Beginn der Gründungsversammlung auf 18. An dem Abend zählte Kreisgeschäftsführerin Rebecca Bräutigam dann noch acht unterzeichnete Aufnahmeanträge, so dass die Mitgliederzahl auf 26 anstieg. Zu den Neulingen gehörten Iris Prösch und ihr Lebensgefährte Matthias Willer aus Strande. „ Die Grünen sind die einzige Partei, die in Sachen Klimaschutz größere Schritte wagt“, sagte der 53-Jährige.