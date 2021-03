Sie fallen nach rechts und links ab, haben Löcher, Wurzeln heben die Pflastersteine an: einige Radwege in Gettorf müssen erneuert werden. Auf Antrag der Gettorfer Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen soll mindestens der Rad- und Fußweg an der Eichkoppel in diesem Jahr saniert werden.