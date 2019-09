Was für CDU und SPD selbstverständlich ist, gilt nicht für die Grünen im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Die Partei verzichtet weiterhin auf eine Kreisgeschäftsstelle. Die Mitgliederversammlung in Gammelby lehnte jetzt einen Antrag einiger Grünen aus Rendsburg für ein eigenes Büro in der Kreisstadt ab.