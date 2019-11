Die Grundschule Gettorf sitzt in der Klemme. Nach der neuen Prognose steigt die Schülerzahl erheblich. Vier Klassenräume fehlen. Die Anbaupläne für die aus den Nähten platzenden Offenen Ganztagsschule sind kurzfristig gestoppt. Der Schulverband will möglichst beides unter einem Dach realisieren.

Von Cornelia Müller