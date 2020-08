Strande/Osdorf

Kleine Kreidetafeln mit Pfeilen zeigen den ankommenden Schülern den Weg an der Grundschule in Strande. Klasse eins und zwei sind eine Kohorte, kommen in das vordere Gebäude. Die größeren Schüler aus der dritten und vierten Jahrgangsstufe müssen über den Pausenhof in ein hinteres Gebäude. So soll eine Verbreitung des Coronavirus möglichst effektiv vermieden werden.

In Strande und Osdorf gilt die Maskenempfehlung nicht

"Die Trennung ist bei den Kindern besonders wichtig, denn sie sind von der Empfehlung des Maskentagens ausgenommen", sagt Schulleiterin Cornelia Theel. Sie gilt laut Bildungsministerium erst ab der siebten Klasse. Anders sieht es hingegen bei den Lehrern aus. "Wir werden möglichst einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn wir in die Nähe der Schüler kommen", sagt Theel. Immer sei das jedoch nicht möglich. "Wir brauchen die Bewegung des Mundes beim Erlernen der Buchstaben und im Englisch-Unterricht."

Anzeige

Lesen Sie auch:Isarnwohld-Schule lehrt mit Sicherheitsabstand

Weitere KN+ Artikel

Um die Kohorten auch in den Pausen zu erhalten, spielt die eine Gruppe auf dem Pausenhof, die andere auf dem Bolzplatz. "Die Einteilung wechseln wir wöchentlich, damit sich die Kinder nicht langweilen", sagt die Schulleiterin.

Grundschulen auf dem Land im Vorteil

Zur Einschulung der Erstklässler kommt der Schule in diesem Fall ihre Größe zugute. Theel sagt: "Dieses Jahr starten nur zwölf Kinder." Dadurch sei genug Platz für bis zu vier Erwachsene pro Schüler. Die Feier wird – und das ist hier keine Corona-Besonderheit – in der Turnhalle ausgerichtet. "Dabei sitzen die Kinder zusammen vor der Bühne und die Angehörigen in Gruppen mit Abstand dahinter", so Theel.

Lehrerin Lisanne Reigber, die gerade den Klassenraum der Erstklässler mit Namensschildchen dekoriert, sagt: "Wir freuen uns trotz allem auf die Kinder. Und das sollen sie auch merken."

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Am kleinsten Standort reicht eine Kohorte

Mit reichlich Platz gesegnet ist auch die Grundschule in Osdorf. Das etwas zerklüftete Schulgelände mit altem Sportplatz sei gut zur Einteilung der Schüler geeignet. "Wir brauchen nur mehr Lehrer zur Pausenaufsicht", sagt Rektorin Ute Koschinski. Auf eine Einbahnstraßenregelung könne an der Schule so jedoch verzichtet werden.

Lesen Sie auch:So geht die Gudewerdt-Schule mit der Pandemie um

Am Hauptstandort in Osdorf werden drei Gruppen gebildet, in der kleinen Außenstelle in Felm mit nur rund 50 Schülern reiche eine Kohorte. "Und diese Zusammensetzung bleibt auch in der Nachmittagsbetreuung erhalten", so Koschinski.

Schulleiterin sorgt sich um Verbreitung des Coronavirus

"Für uns Lehrer gilt: Abstand halten." Das sei zwar gerade bei den jüngeren Schülern schwierig. "Wer fällt, will auch mal getröstet werden", sagt Ute Koschinski. In den ersten zwei Wochen wolle man darauf jedoch besonders achten. "Meine größte Sorge ist, dass wir das Virus in die Gruppe tragen", sagt sie. Denn die Lehrer dürften zwischen den Kohorten wechseln, unterrichteten auch am Förderzentrum.

Als Vorsichtsmaßnahme will die Schule viel lüften. "Darum haben wir den Eltern gesagt, dass die Kinder alle auch im Sommer eine Jacke mitbekommen sollen." Denn habe jemand erst einmal Schnupfensymptome, sei die schwer von einer Corona-Erkrankung zu unterscheiden.

Einschulung soll auch Freude bereiten

In Osdorf findet die Einschulungsfeier ebenfalls immer in der Turnhalle statt. Wegen der rund 30 Neuzugänge dürfen hier jedoch nur zwei Erwachsene das Kind begleiten. "Den Gottesdienst integrieren wir in die Veranstaltung, weil in der Kirche nicht genug Platz ist", sagt Koschinski. Außerdem müsse der anschließende Kaffee-Umtrunk für die Eltern in diesem Jahr entfallen.

Lesen Sie auch:Mundschutz ist in der Berufsschule Pflicht

Ein bisschen feierlich soll es für die ABC-Schützen trotzdem werden. "Unsere älteren Schüler werden auf Abstand für sie Spalier stehen und winken mit Fähnchen winken", sagt sie. Die Jüngsten werden es ihnen zu diesem ungewöhnlichen Schulstart danken.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus Eckernförde und Umgebung lesen Sie hier.