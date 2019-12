Weihnachtsmarkt ganz himmlisch

Osdorf

"Wenn sie uns sehen, lächeln die Menschen. Es ist ein schönes Gefühl, Freude zu verbreiten“, berichtete die Zwölfjährige zum Abschluss des ersten Weihnachtsmarkttags am Sonnabend. Die Schwestern fungierten mit dem Weihnachtsmann – Werner Graf von der Schulenburg aus Hamburg – sowohl als Empfangskomitee für Besucher oder als Begleiter zum Tannenbaumschlagen. Der Geschenkebringer und seine himmlischen Helferinnen mischen zum ersten Mal beim adventlichen Treiben auf dem Gut mit. „Das sorgt für noch mehr weihnachtliche Atmosphäre“, erklärte Engel-Mutter und Marktorganisatorin Rixa von Baudissin.

Lichterketten sorgen für Weihnachtsglanz

Denn gezielte Neuerungen sollen den Besuch auf Augustenhof in diesem Jahr noch stimmungsvoller machen. „Wir haben Lichterketten an den Wohnhäusern aufgehängt“, berichtete sie. „Außerdem ist ein Drittel unser Aussteller neu“, so Rixa von Baudissin. Erstmals unter den rund 40 Anbietern ist Kunstschmied Faouzi Mejri aus Jevenstedt. Auch einige seiner Objekte strahlten im Wortsinn aus, denn auch er hatte Herzen und Sterne aus Metall effektvoll mit Lichterketten geschmückt. Als Kunden hatte es Dagmar und Dieter Herzog aus Schacht-Audorf allerdings ein geschmiedetes Vogelhaus angetan.

Für 60 Euro gab es Futterstelle nebst Pfahl mit Aufsteckvorrichtung. „Wir sind zum ersten Mal hier und es gefällt uns“, so Dagmar Herzog. „Eigentlich waren wir gekommen, um Weihnachtsbäume für uns und unseren Sohn zu kaufen“, kam sie ins Erzählen. „Unser Sohn lebt in Hamburg. Dort gibt es Meterpreise von 50 Euro für die Bäume“, ergänzte ihr Ehemann. Auf Augustenhof war die Lage günstiger. „Wir haben Preise von 16 bis 20 Euro je Meter“, sagte Gutsherr Wolf-Oliver Graf von Baudissin. Ihn unterstützte Tochter Tessa (14) beim Verkauf.

Christbaumkugeln mit besonderem Design

„Bisher war ich auf dem Weihnachtsmarkt auf Gut Steinwehr. Doch der wurde abgesagt. Daher bin ich froh, jetzt auf einem so stimmungsvollen Markt stehen zu können“, beschrieb Mejri seine Stimmungslage. Ähnlich war es bei Christbaumschmuck-Designerin Aenne von Fircks aus Fleckeby. „Ich habe jedes Jahr neue Motive für die Kugeln. Die Windmühlen-Kugeln sind heute schon alle weg, auf die Leuchttürme gehen gut“, sagte sie gegen 16.30 Uhr. Dabei gab es neben der klassischen Kugel auch die Tropfen und die Zwiebelform.

Zu den Stammausstellern auf Augustenhof gehört die Eckernförder Unicef-Gruppe. „Wir sind zum vierten Mal hier“, verriet Brunhild Dankmeyer. Aufklärungsmaterial über das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hatte sie parat. „Gespräche über Unicef-Aktionen kommen vor, doch wollen Besucher auch kaufen“, sagte sie. Zum Beispiel Unicef-Weihmachtskarten: „Karten mit den Kinderbuchfiguren Pettersson und Findus gehören zu den Rennern.“

Weihnachtsmarkt an beiden kommenden Wochenenden

Der eintrittsfreie Weihnachtsmarkt auf Augustenhof ist heute sowie an den Sonnabenden und Sonntagen 7., 8., 14. und 15. Dezember von jeweils 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Mit mehreren Hundert Besuchern zum Auftakt am Sonnabend sind wir zufrieden“, so Rixa von Baudissin. An den kommenden Wochenenden gibt es auch neue Angebote: „Etwa zehn Aussteller wechseln sich mit anderen ab oder kommen dazu.“

Weitere Nachrichten aus Eckernförde