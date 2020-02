Geschlossene Kreisläufe haben Landwirt Tobias Brauns (40) schon im Studium fasziniert. Und so gibt es auf Gut Birkenmoor in Schwedeneck jetzt eine Hackschnitzel-Heizung, in der geschreddertes Knickholz aus der Region verfeuert wird. Dadurch werden jährlich 30 000 bis 35 000 Liter Erdöl eingespart.