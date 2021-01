Osdorf

„Es war fast wie in einem Film, einfach unvorstellbar“, denkt Anja Bornhöft-Lejon an das verheerende Feuer im vergangenen Oktober zurück. Der Schreck saß tief. Die Osdorferin lebte mit Ehemann Anders Lejon und der erwachsenen Tochter Wiveca in dem Haus. „Ganz früher waren dort Mitarbeiter des Gutes untergebracht“, erzählt die 56-Jährige. Nachdem ihre Eltern das benachbarte Herrenhaus Borghorst verkauft hatten, bauten sie die alte Kate für eigene Zwecke um. 2008 übernahm Anja Bornhöft-Lejon den landwirtschaftlichen Betrieb mit Stall, Scheune und Wohnhaus. Die gelernte Pferdewirtschaftsmeisterin führt dort nun eine Pensionspferdehaltung. Den Service nutzen sogenannte Einsteller, die ihre Lieblinge dort in Obhut geben. Zudem betreibt sie ein Connemara-Pony-Gestüt.

Auf ihre drei Mitarbeiter, die sich um die Versorgung der Pferde kümmern, ist Verlass

Pferdeställe und Reitanlage waren vom Brand nicht betroffen, sodass der Betrieb weiterlaufen konnte. „Man kann den Kopf doch nicht in den Sand stecken, es muss ja weitergehen“, sagt Anja Bornhöft-Lejon mit Blick auf die Tiere, die täglich Futter, Auslauf und Pflege brauchen. Auf ihre drei Mitarbeiter, die sich um die Versorgung der Pferde kümmern und Hofarbeiten erledigen, sei Verlass. Reitunterricht gebe es aktuell wegen der Corona-Bestimmungen allerdings nicht. Zumindest eine kleine Umstellung, gerade was das Zeitmanagement angeht, bedeutet indes der Wohnortswechsel für die Chefin: Waren es früher bloß wenige Schritte vom Haus in den Stall, muss sie nun erst von Gettorf nach Borghorst fahren. Jammern will Anja Bornhöft-Lejon deswegen nicht: „Andere sind jeden Tag viel länger unterwegs.“ Zur Sicherheit sei der Hof mit Kameras und Alarmanlage gegen unerwünschten Besuch gesichert. Das lasse sich bequem mit dem Smartphone kontrollieren.

Von der historischen Reetdachkate ist nur noch ein Haufen Schutt übrig

Mit Schrecken denkt Anja Bornhöft-Lejon an den Brand zurück: „Man fällt erst in ein schwarzes Loch, doch mittlerweile geht es wieder.“ Die Brandursache sei noch nicht eindeutig geklärt, wie Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster, auf Anfrage sagte. Im Herbst war von einem Defekt an einer elektrischen Leitung im Haus oder einem schadhaften Schornstein die Rede. Brandstiftung schloss die Kripo aus. Verletzt wurde niemand. Noch immer schwärmt Anja-Bornhöft-Lejon von der großen Hilfsbereitschaft in der Notsituation. So kam die Familie vorübergehend in einem fertig eingerichteten Ferienhaus eines Freundes am Wittensee unter. Jetzt wohnen sie in Gettorf, nur wenige Kilometer vom Gut Borghorst entfernt.

Aus den Trümmern ließen sich lediglich ein paar Habseligkeiten retten

„Es ist unvorstellbar, was man nach einem Brand alles neu anschaffen muss“, sagt sie. Aus den Trümmern ließen sich lediglich ein paar Habseligkeiten retten. „Klamotten kann man ja nachkaufen“, sagt Anja Bornhöft-Lejon, „aber Fotoalben und Erinnerungsstücke leider nicht.“ Fundstücke aus der Brandruine wie Bilder oder Tafelgeschirr ließen sich eventuell wieder aufbereiten, obwohl Feuer und Löschwasser sichtbare Spuren hinterließen.

Jedenfalls möchte Anja Bornhöft-Lejon gern zurück nach Borghorst ziehen. Wo die Reetdachkate den Flammen zum Opfer fiel, solle wieder ein Haus „in ähnlichem Stil“ errichtet werden.