Großeinsatz der Feuerwehr auf dem Gut Borghorst in Osdorf: Das reetgedeckte Wohn- und Bürohaus auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Rund 130 Kameraden von sechs Feuerwehren waren bis zum späten Abend im Einsatz und konnten das Gebäude nicht mehr retten.