Ende im Osdorfer Ortsschild-Streit

Aufatmen in Osdorf: Der Protest beim Kreis gegen die Beibehaltung des Ortsschilds vor dem Kreisel war erfolgreich. Die Tafel, die Verkehrsteilnehmern das innerörtliche Tempo 50 verordnet, wird nun in Richtung Gettorf bis zum Katzenstieg, dem Fuß- und Radweg in den Ortsteil Schönsland, vorgezogen.