Bewohner des In't Holt dürfen bleiben

Noer

Rolf Oliver Schwemer, Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, verkündete die gute Nachricht Montagabend vor dem Kreistag gleich als ersten Punkt seine Verwaltungsbericht.

„Wir bieten an, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur befristeten Duldung der Dauerwohnnutzung abzuschließen. Das Angebot richtet sich an alle volljährigen Bewohnerinnen und Bewohner, die bis zu einem festgelegten Stichtag mit Hauptwohnsitz In’t Holt gemeldet waren“, erläuterte Schwemer.

Betroffene Eigentümer und Mieter im In't Holt in der Gemeinde Noer sind jetzt geschützt

„Es betrifft also Eigentümer wie Mieter gleichermaßen.“ Was befristet bedeutet, sagte er auch: Der Vertrag gilt bis zum Verkauf des Hauses oder bis zum Auszug der jetzigen Bewohner oder ihrem Tod.

O-Ton Landrat: „Das bedeutet, dass nahezu allen derzeitigen Bewohnerinnen und Bewohner Sicherheit gewinnen und dass diese Sicherheit nicht nur ältere Menschen erfasst, sondern auch junge Personen.“

„Wir Gemeindepolitiker sind einfach nur happy über diese Lösung. Wir hoffen innig, dass es den In’t Holtern auch so geht“, reagierte Bürgermeisterin Sabine Mues ( CDU) freudig, kaum dass die Nachricht draußen war.

Gemeinde Noer führte viele intensive Gespräche mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

„Es gab viele, viele lange Gespräche mit dem Kreis und seiner Bauabteilung, um zu einer rechtssicheren Lösung zu kommen und unseren Bürgern mit Erstwohnsitz im Wochenendhausgebiet in Lindhöft gleichzeitig existentielle Härten zu ersparen. Dass der Kreis seinen Ermessensspielraum jetzt maximal ausschöpft, verdient große Anerkennung“, sagte die Bürgermeisterin noch am Montagabend.

Angesprochen auf den „festgelegten Stichtag“ wollte sie der übergeordneten Behörde "nicht vorgreifen". Mues: „Ich kann aber sagen, dass dieser nicht etwa Jahre zurückliegt, sondern sehr aktuell ist. Die jetzigen Dauerwohner mit Erstwohnsitz, von denen wir als Gemeinde wissen, sind nach meiner Kenntnis eingeschlossen.“

Kein Vertrag ohne Gegenleistung: Schwemer sprach von „einer wesentlichen Rahmenbedingung, die eingehalten werden muss“. Die betroffenen In’t Holter würden dennoch Ordnungsverfügungen erhalten.

Kreis Rendsburg-Eckernförde setzt nur die Vollziehung im Wochenendhausgebiet Lindhöft aus

„Diese Nutzungsuntersagungen müssen rechtskräftig und vollziehbar werden. Erst mit Eintritt der Rechtskraft und Vollziehbarkeit wird der Duldungsvertrag rechtswirksam“. Der Kunstgriff bedeutet, dass sich an der rechtlichen Einstufung des Gebietes nichts ändert und Dauerwohnen unzulässig bleibt. Der Kreis bindet sich aber, bei den Unterzeichnern des Vertrages nicht zu vollziehen.

Gleichzeitig sind künftige Bewohner des In’t Holt und auch die, die heute nur in der Freizeit hier leben, weiter durch den Bebauungsplan der Gemeinde an die reine Wochenendhausnutzung gebunden. Die schleichende Umwandlung in ein „wildes“ Baugebiet, die Noer mit dem B-Plan 2008 verhindern wollte, ist so nicht möglich.

Schwemer: „Dieses sehr weitgehende Angebot ist ein Ausdruck unseres Bestrebens, ohne langjährige juristische Auseinandersetzungen eine gütliche Einigung herbeizuführen. Daher hoffe ich, dass es von möglichst vielen Betroffenen angenommen wird.“

Den Kommentar zum Thema lesen Sie hier.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.