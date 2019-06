Altenholz

Für den Wettbewerb hatten insgesamt 50 Schüler des Gymnasiums Altenholz mehrere Monate lang recherchiert. Dabei kamen 17 Projekte heraus, die bei der ausrichtenden Körber-Stiftung eingereicht wurden. Nun wurden die 250 Landespreis- und 250 Förderpreisträger ausgewählt.

Das Gymnasium räumte allein vier Landespreise ab. Etwa Anna Waack, Inke Sophie Niehoff, Maxima Belcovska und Stella Westmann-Hail (Klassenstufe 8) für den Beitrag „Interessenpartei Gesamtdeutscher Block Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“. Antonia Krüger, Josefine Laufs und Theresa Wiese (Klasse 9) waren mit dem Beitrag „Mein Ur-Ur-Großvater Adolf Laufs und der Aufbruch in eine neue Demokratie“ erfolgreich.

Auch die Arbeit von Kjell Schweder (Klasse 6) unter dem Titel „Welche Ursachen haben zum Matrosenaufstand 1918 geführt und was hat die Marine daraus gelernt?“ wurde ausgezeichnet. Der Beitrag „Otto Tschadek – Blutrichter und Justizminister“ von Caroline Ramm und Ksenija Markovic (Klasse 10) wurde ebenfalls ausgewählt.

Drei Förderpreise gehen nach Altenholz

Zudem gingen drei Förderpreise nach Altenholz: Clara Gosch und Katharina Kramp (Klasse 9) für „Reaktionen auf die Barschel-Affäre“. Borna Novakovich, Henry Blank, Kay Vollstedt und Konstantin Dworak (Klasse 9) für „Heide Simonis und das plötzliche Ende ihrer Karriere“. Magnus Jost de Vries (Klasse 6) für „Kriegsgefangenschaft und wie sie das spätere Leben beeinflusste“.

In Schleswig-Holstein haben 340 Schülerinnen und Schüler 98 Beiträge eingereicht, bundesweit waren es rund 5600 Teilnehmer mit knapp 2000 Beiträgen. Als landesbeste Schule erhält das Gymnasium Altenholz eine Prämie über 1000 Euro. Im August folgt die Preisverleihung im Kieler Landtag.

Chance auf einen Bundespreis

Die 250 Landessieger im Wettbewerb haben zudem die Chance, auch einen von 50 Bundespreisen zu erringen. Am 19. November ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die fünf Erstpreisträger auf Bundesebene in Schloss Bellevue in Berlin.

Seit 1973 richten die Hamburger Körber-Stiftung und das Bundespräsidialamt den Geschichtswettbewerb aus, der auf eine Initiative des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und des Stifters Kurt A. Körber zurückgeht. Ziel ist es unter anderem, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für die eigene Geschichte zu wecken.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.