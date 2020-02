Wie kam es zum Verbot der Ferienwohnungen?

Eckernförde

Antrieb der Diskussion um Unterkünfte für Urlauber ist in Eckernförde der Mangel an Wohnraum. Das Argument: Je mehr Ferienwohnungen eingerichtet werden, desto weniger Bürger haben die Möglichkeit, in ihrer eigenen Stadt zu leben. Das ist nicht nur in Eckernförde so.

In Lübeck ist bereits ein Verbot ausgesprochen worden, Wohnungen in der beliebten Altstadt an Gäste zu vermieten. Selbst in Strande wird darüber nachgedacht, per Änderung von Bebauungsplänen weitere Ferienwohnungen zu verhindern.

Stadt Eckernförde droht Zwangsgeld an

Rückblick: Die Stadt Eckernförde hat im Januar 35 Eigentümern von Wohnungen an der Hafenspitze unter Androhung von Zwangsgeld in Höhe von 5000 Euro untersagt, ihre Apartments an Feriengäste zu vermieten.

Die Bauaufsicht hatte herausgefunden, dass die Unterkünfte dafür genutzt wurden, obwohl das nicht genehmigt war. Die Eigentümer wiederum reagierten überrascht und verärgert, denn davon sei nie die Rede gewesen.

Tatsächlich hatte die Stadt Eckernförde vor dem Bau der rund 100 Wohnungen mit der Investor-Firma Penta Nord im Jahr 2011 einen städtebaulichen Vertrag geschlossen, in dem höchstens zehn Prozent der Wohnfläche für Ferienzwecke vorgesehen sind.

Veränderungssperre an der Hafenspitze in Eckernförde

Als viele Vermieter später einen Antrag auf Umwidmung stellten, erließ die Stadt im Juni 2018 eine Veränderungssperre, denn nur aufgrund des Vertrags mit dem Investor wären die Anträge genehmigungsfähig gewesen.

Daraufhin beendete auch die Eckernförder Touristik- und Marketinggesellschaft (ETMG) die Zusammenarbeit mit den 35 Vermietern. Während der Zwei-Jahres-Sperre soll der Bebauungsplan geändert und damit Ferienwohnungen verhindert werden.

Wie es zu dieser Entwicklung kam, ist offen. „Ich weiß nicht, was in der Kommunikation zwischen Investor und Käufern schiefgelaufen ist“, so ETMG-Chef Stefan Borgmann auf Nachfrage. Seine Rolle sei immer nur die Vermittlung der Ferienwohnungen gewesen – bis zur Veränderungssperre.

Penta-Nord-Geschäftsführer: Nie als Ferienwohnungen gebaut

Penta-Nord-Geschäftsführer Kai Schurkemeyer ist derzeit im Urlaub und nicht zu erreichen. Er hatte bereits 2018 alle Verantwortung von sich gewiesen: „Die Wohnungen sind verkauft und wurden von uns nicht konkret als Ferienwohnungen gebaut“, sagte er damals.

Und weiter: „Im städtebaulichen Vertrag steht nicht, dass wir Käufern vorzuschreiben haben, wie sie die Wohnungen nutzen. Also steht das auch nicht in den Kaufverträgen.“

