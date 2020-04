Erster Erfolg für die Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung des schweren Gewaltverbrechens im Eckernförder Wohngebiet Domsland: Gegen die beiden Verdächtigen, die noch in der Nacht nach der Tat festgenommen worden waren, sind nun Haftbefehle erlassen worden. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung.

Schüsse in Eckernförde

Schüsse in Eckernförde - Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen

Von Tilmann Post