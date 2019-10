Das Grusel-Haus von Rieseby

Alles fing mit ausgehöhlten Kürbissen im Herbst an: Vor rund 30 Jahren fassten auch in Deutschland die ersten Halloween-Bräuche Fuß. Sie gehen zurück auf die US-amerikanische Tradition, am Abend vor Allerheiligen („All Hallows' Eve“) das Haus zu schmücken. Katholische Einwanderer aus Irland sollen das Brauchtum im 19. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten gebracht haben. Dort und in Kanada ist es inzwischen zu einem Volksfest geworden. Die Kinder gehen verkleidet durch die Nachbarschaft und verlangen an den Haustüren Süßigkeiten. Damit weist Halloween eine Gemeinsamkeit zum Martinssingen auf, das nur wenige Tage später im November stattfindet. Vielfach wird bedauert, dass der „Import-Brauch“ das christlich-traditionelle Laternelaufen verdrängt. Zudem fällt Halloween auf den Reformationstag – auch hier wird kritisiert, dass der christliche Feiertag an Bedeutung verliert, obwohl er inzwischen auch zum gesetzlichen Feiertag gemacht wurde.