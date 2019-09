Aus für das Halloween-Shopping

Gettorf.

„Und es fehlt jemand, bei dem während der Veranstaltung die Fäden zusammenlaufen.“ Damit stehe die Aktion aber keineswegs vor dem endgültigen Aus: „Das Ziel lautet, dass 2020 wieder ein Halloween-Shopping stattfindet“, so Grötsch.

Premiere feierte das Event im Oktober 2015. Die Lübecker Beratungsgesellschaft Cima, die die Gemeinde in Sachen Ortsmarketing begleitet hat, rief das Halloween-Shopping damals ins Leben. Ziel war es, neben dem beliebten Rapsblütenfest im Mai eine weitere Veranstaltung in der 7500-Einwohner-Gemeinde zu etablieren. Um dem blühenden Internethandel die Stirn zu bieten, sollte Gettorf eine zusätzliche Gelegenheit bekommen, sein vielfältiges Handels- und Dienstleistungsangebot zu präsentieren.

Verlängerte Öffnungszeiten lockten nach Gettorf

Aktionen wie Kürbisschnitzen, kulinarische Genüsse, Musik und verlängerte Öffnungszeiten der Geschäfte bis 22 Uhr lockten in den vergangenen Jahren stets hunderte Besucher ins Gettorfer Zentrum. Allein 2018 waren Grötsch zufolge etwa 25 Händler, Vereine und Verbände mit von der Partie. „Es ist eine tolle Veranstaltung in entspannter Atmosphäre“, betont der HGV-Chef. Allerdings bedeute die Organisation, die zuletzt der Handels- und Gewerbeverein übernahm, einen gewissen ehrenamtlichen Arbeitsaufwand. Aufgrund von Ausfällen im Orga-Team sei dieser Kraftakt in diesem Herbst – als Termin war der 30. Oktober vorgesehen – nicht zu stemmen.

Interesse der Geschäftsleute vorhanden

„Und halbe Sachen wollen wir nicht machen, dann lieber gar nicht“, erklärt der Gettorfer. Am mangelnden Interesse der Geschäftsleute liege es jedenfalls nicht. Ebenso wenig waren seiner Aussage zufolge schwache Besucherzahlen der Auslöser. Er habe die HGV-Mitglieder, Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank und den Fachausschuss bereits über den Ausfall des Halloween-Shoppings in diesem Jahre informiert, berichtet Grötsch. „Vielleicht rüttelt das ja ein paar Leute wach.“ Er wolle das Thema dann noch in der Jahresversammlung des Handels- und Gewerbevereins ansprechen.

Laterneumzug in Gettorf am 30. Oktober

Eine gute Nachricht hat hingegen Thomas Glüsing vom Gettorfer Turnverein (GTV): Der Laternenumzug, der zuletzt im Doppelpack mit dem Halloween-Shopping über die Bühne ging, soll sich auch in diesem Jahr durch den Ort schlängeln. „Wir organisieren das gerade“, so der Geschäftsführer. Als Termin ist der 30. Oktober vorgesehen, Abmarsch: 18.30 Uhr vom Karl-Kolbe-Platz.