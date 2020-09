Heizung kaputt? Neues Bad gefällig, eine Solaranlage? Oder streikt etwa das Fahrrad? Kein Problem, Krabbenhöft hilft. In Revensdorf in der Gemeinde Lindau feiert ein Familienunternehmen Jubiläum. Ralf Krabbenhöfts Heizung- und Sanitärbetrieb besteht 75 Jahre – allerdings nicht in der heutigen Form.