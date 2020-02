Ist der neue Funkstandard 5G schon beschlossene Sache in Eckernförde? Diese Sorge trugen Verfasser eines offenen Briefes an die Stadt in der Fragestunde der Ratsversammlung vor. Die Antwort der Politik: Zu 5G ist keine Entscheidung gefallen. Zudem soll es eine breite Bürgerbeteiligung geben.