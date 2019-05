Die Fachpflegeeinrichtung Haus Dänischer Wohld ist ein privates Haus. Träger ist die Altenwohn- und Pflegeheim Haus Dänischer Wohld GmbH und Co. KG. Dahinter steht eine Eigentümergemeinschaft, die in Osdorf ansässig ist. Intensivkrankenschwester Grit Petzold (53) übernahm die Leitung vor neun Jahren. In den Neubau, der 49 zusätzliche Betten haben wird, wurden 7,5 Millionen Euro investiert. Die Investition in mehr Personal und Ausbildung „statt in verzichtbarer Details“ gehört laut Petzold zum Konzept. Für Angehörige gibt es Beratung, Begleittagebuch, Selbsthilfegruppen. Leitziele sind unter anderem „Wertschätzung, Ehrlichkeit, Respekt, Offenheit“.